La Niña Loly, muy cerca de Baclini y de la pista

El enfrentamiento con Cinthia. La decisión la tomó el lunes y la charló con Martín, quien la apoyó”, reveló Mariana Brey. “Lo que más la tira para atrás es haberse enterado, entre otras cosas, de que Cinthia estaba averiguando cosas de su pasado. Según ella, una investigación privada que se venía haciendo sobre su vida pasada”, completó Brey.

Ante esa información, Cinthia le dejó un mensaje a Agazzani: “Le quiero decir a Agustina que no se alarme, que nosotras trabajamos de panelistas y tenemos que investigar porque todos los días recibimos una rutina, en la que estuvo el pasado de Agustina Agazzani. No sé de qué está asustada. Es como La Niña Loly, muy cerca de Baclini Agustina Agazzani renució al “Bailando” para no enfrentar a Cinthia y suena la ex de Jorge Rial. que tiene miedo de algo”

Apareció Loly

Si bien no se sabe con quién bailará Baclini ahora, el empresario se adelantó y pidió a Magui Bravi para el certamen. Sin embrargo, Denise Dumas tiró una bomba. La producción del “Bailando” ya eligió a Mariana Antoniale para salir a la pista con el empresario.