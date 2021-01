La noche que Pachano, Lucius y Franchín casi se cruzan por un lomo

Sin embargo, dado que nadie le puso nombre a su preparación y a que Belu Lucius varias de las bandejas -todas eran iguales-, Pachano terminó con el lomo de alguien más. “Este no es mi lomo.... Qué bronca que me da... No es, no es. Estoy cruzada, me crucé. Me apachané. Mi sellado estaba perfecto, no es ese”, lanzó la joven, completamente enfurecida.

Embed

En ese momento, las pruebas apuntaban a El Polaco y Analía Franchín, pero ellos se desligaron rápidamente y Sofía prefirió no revisar las preparaciones de sus compañeros.

Fue allí que apareció Donato De Santis y acotó, confirmando las sospechas de Sofía: “Está como hervido”. Lejos que buscar desanimar a Pachano, el cocinero le sugirió que volviera a sellarlo para poder arreglarlo, consejo que ella siguió.

El italiano siguió su recorrido y llegó a la posición de Analía. “¿Este lomo es tuyo?”, preguntó casi en secreto. “Creo que sí”, contestó la periodista, no muy convencida y algo nerviosa.

Una vez finalizada la prueba, y frente al jurado, Santiago del Moro volvió a consultarle a Franchín si sabía quien le había robado el lomo a Sofía. “No sé, yo le dije que si quería se lo llevara”, contestó la periodista, abonando la teoría de la confusión y agregó: “Los tres -por el Polaco, Sofía y ella- teníamos la misma bandeja, yo lo puse arriba de un bowl plateado”, continuó Analía con su descargo.

Al turno de Pachano, Del Moro siguió con el mismo rol y esta vez le consultó a la actriz si sabía quien le había quitado su lomo.

¿No reconocías tu lomo?”, preguntó el conductor, y esta vez, dado que su plato estaba finalizado, aseguró que si. “¿Por qué no me dijiste?”, se sorprendió Franchín. “Preferí sellarlo como me dijo Donato y seguir adelante, no me voy a poner a discutir por el lomo. Nadie lo hizo de maldad, estoy enojada por no haberle puesto el nombre”, cerró Pachano con algo de resignación, y buscando dejar de lado la polémica.