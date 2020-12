La novia de Jorge Lanata, con un pie en el panel de LAM

En dialogo con el propio De Brito, Elba se vio sorprendida ante la propuesta del conductor. “¿Sabés qué me gustaría Elba?”, disparó primero el periodista. “¿Qué te gustaría, Angelito?”, respondió la novia del periodista de canal Trece, que representa legalmente a Yanina Latorre. “Que vengas de angelita una semana. Acá estamos rotando angelitas. Ya vino la doctora (Ana) Rosenfeld. No sé si te lo permite la agenda, pero ¿por qué no?, una semanita”, planteó De Brito. “Ay, sí, por favor”, expresó todo el panel.