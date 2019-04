La novia de Sergio Denis se cruzó feo con Yanina Latorre

Luego, Verónica arremetió contra la panelista del ciclo, quien había asegurado que Verónica cobraba tres mil pesos por cada nota que daba en televisión. “No me gusta que me joda. Mientras ustedes se cagan de risa, yo no la estoy pasando nada bien... Nunca cobré una nota”, aseguró.

Ángel de Brito le consultó si realmente creía que alguna de sus apariciones mediáticas podían servir para arreglar su relación con los familiares del músico, quienes le impiden verlo mientras está internado en el Sanatorio Los Arcos.

“Ya es tardísimo para todo. Tendría que haber hecho algo a mitad de enero cuando salieron fotos de Sergio, y decirle a la prensa ‘Sergio Denis está en este estado calamitoso. Me dan una mano. Porque la familia no responde’. Y así como se tomaron el trabajo de ir a un juez para que me ponga una restricción, la Justicia tendría que haber intervenido porque el adulto mayor no quiere internarse”, sentenció.

Cuando Latorre le consultó si ella había intentado ayudarlo, Verónica disparó: “¿Te parece que no lo ayudé? Me rompí el orto para sacarlo adelante y no pude, querida”.

Respecto al audio en el que Sergio Denis la desconoce como pareja, Verónica dijo: “Pasame tu teléfono y te mando un montón de audios iguales desde mi propio WhatsApp… No tengo ni un pelo de boluda”.