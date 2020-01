Embed

"Los chicos son tranquilos… Ellos no son así como los describen, son chicos de bien. Estudian y trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas", contó la joven sobre Lucas y su grupo de amigos, ante la consulta sobre otras peleas que les atribuyen en Zárate, ciudad en la que todos viven.

"Nunca lo vi así, ellos no son agresivos. No dudo de nada porque sé cómo son los chicos. Lucas (Pertossi) no es agresivo. Nunca imaginé tener un novio preso", siguió diciendo Karen.

A la hora de referirse al momento en que Fernando fue asesinado, Karen primero expresó: "No puedo hablar porque no sé qué pasó".

“Yo me siento muy triste por lo que pasó. No quiero hablar porque no me quiero imaginar lo que está pasando la familia de Fernando. A mí me dejó muy destrozada, pero él es mi novio y lamentablemente me toca el lugar de acompañarlo porque es mi familia”, contó.

Ante sus dichos, las redes explotaron en su contra, y además, se convirtió en viral uno de tuits de Pertossi, en el que manifiesta el 21 de enero de 2019: “3 noches seguidas a las piñas. Si no hay piñas no pudo haber sido alta nocheeee jajajaja”.

Matias on Twitter La novia de Lucas Pertossi en...



the poet. the poem. pic.twitter.com/vRJnZd1JMG — Matias (@2019Matias) January 31, 2020

Jo on Twitter Y la novia de Lucas Pertossi dijo que no entendía porque le dicen agresivo si con ella era un amor. Okey. 6 años con él, según ella nunca peleó con nadie y de la nada mata a un pibe.

Para qué salió hablar? ♀️ pic.twitter.com/vL7h9xhFQ2 — Jo (@JosefinaRocio__) January 31, 2020

AxelYEstudiantes on Twitter Alguien le puede decir a la novia de Lucas pertossi que lo mejor que puede hacer es alejarse de ese violento de mierda — AxelYEstudiantes (@estudiantesaxel) January 31, 2020

A p i on Twitter La novia de Lucas Pertossi diciendo “mi novio y sus amigos son chicos del bien, estudian y trabajan” JAJAJAJAJ, mira vos, sumale también que son asesinos, porque mataron a un chico a la salida de un baile. Para que sepas nomas. — A p i (@rodriguez_api) January 31, 2020

Lic. Schink Facundo on Twitter La novia del asesino Lucas Pertossi debería llamarse a silencio como el novio y los otros diez cobardes. — Lic. Schink Facundo (@FschinkPsi) January 31, 2020

Mina on Twitter Alguien me hace el favor de mandarle a la novia de Lucas pertossi

El vídeo en donde pegan a Fernando hasta matarlo?

Capaz como vienen en una nube de pedo no lo vio — Mina (@minii_tha) January 31, 2020

Trapito on Twitter A la novia de Lucas Pertossi no tiene vergüenza de salir en televisión justificando a las 10 hienas que asesinaron sin piedad a un inocente. Eso la convierte inmediatamente en una flor de hija de puta — Trapito (@garciadelrio3) January 31, 2020

Caído del Catre on Twitter Lo de la novia de Lucas Pertossi diciendo que Thomsen no es agresivo es lo más parecido que escuché a los dichos de Patricia Bullrich asegurando que Santiago se ahogó solo porque no sabía nadar...

No es Tragedia, son ASESINOS... — Caído del Catre (@CaidodelCatre1) January 31, 2020

DANI on Twitter Que asco da la novia de lucas pertossi y el papa del asesino máximo thomsen no tienen vergüenza ajena #JusticiaPorFernando — DANI (@Daaniielaaa__) January 31, 2020

luisi fantasia on Twitter Cuando todos pensaban que Lucas Pertossi, Máximo Thompsen eran hijos de la M aparecen novia, padre, madre, amigos, club... para confirmar de que NO SON LOS ÚNICOS!!! — luisi fantasia (@luisifantasia) January 31, 2020

Tamales Aqui Hay on Twitter Mi Lucas Pertossi no es agresivo. Podrá ser gordo, torpe, pito triste, agresivo, hijo de puta, pero nunca inocente. pic.twitter.com/xWcye0n90J — Tamales Aqui Hay (@TamalesAqui) January 31, 2020

