La nueva Cardone

La DJ asistió al ciclo de Andy Kusnetzoff con una peluca rubia, un tanto desalineada, que los usuarios de Twitter usaron para crear memes. “Da miedo. Qué se hizo?”; “Se hizo una peluca con los gatos embalsamados”, “Tiene la peluca de Moni... en los Argento!!!” fueron algunos de los comentarios que cosechó la madre de Brenda Gandini, quien además confesó que tiene “anorexia sexual”.

“Yo hace dos años que no tengo sexo, así que no me importa. Más de dos años”, confesó, después de que el conductor les preguntara a sus invitados quiénes preferían tener sexo durante el día. “¿Falta de deseo o no hay hombres?”, indagó el conductor. “No tengo ganas. Anorexia sexual. No me atrae. Yo no soy de hacer el sexo por hacer. No estoy con ganas de involucrarme con nadie, tengo ganas de estar sola”, explicó Daniela. “Hay otras cosas más allá del sexo. Son etapas”, sostuvo.

Con Luismi: “Besa muy bien, pero hablaba de su mamá todo el tiempo”, dijo Cardone sobre el cantante.

El rey sol

Por otro lado, Cardone recordó el breve y fogoso encuentro que tuvo con Luis Miguel.

“Unos besitos, un chupón”, dijo entre risas. Y añadió: “Besa muy lindo, lindo, pero nada más, un besito. Pero hablaba de su mamá todo el tiempo. Es un tierno”.

“Hice tríos muchas veces”

Invitado también a PH, Rodrigo Noya también sorprendió con confesiones sexuales. El actor que interpreta a Oaky en El marginal 2 no tuvo problemas en contar que hizo realidad su fantasía junto con hombres y mujeres. “Sí, lo he hecho un par de veces. He estado con amigos y chicas, y dos chicas y yo. Estuvo muy bueno”, precisó el actor al que hace unas semanas se lo relacionó con Barby Silenzi.