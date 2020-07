La opinión de Vettel sobre el encontronazo con Leclerc

“Estaba muy sorprendido. Tenía la cuerda y no esperaba que Charles intentara algo”, señaló Vettel en primera instancia.

A su vez, cuando le dijeron que todos coincidían en que el culpable del choque era Leclerc, el alemán dijo con un tono de ironía: "He tenido suerte, por una vez, los expertos están de mi lado”.

Por su parte, Vettel no ocultó su tristeza por este domingo negro para Ferrari: “Es extremadamente amargo, porque me habría gustado comenzar la carrera limpia y luego encontrar el ritmo. Y también tener una respuesta, por un lado con respecto a la actualización del coche, y por otro lado con respecto al auto y al pilotaje en comparación con la semana pasada. La carrera fue extremadamente corta. No recuerdo cuándo tuve una tan corta. Es una lástima, especialmente después de la semana pasada, quería recuperarme hoy. Creo que habría ido mucho mejor que la semana pasada, pero...".

https://twitter.com/CarburandoTV/status/1282306193529217024 Golpe entre las Ferrari en el comienzo de la carrera



Leclerc y Vettel quedaron fuera de competencia pic.twitter.com/OZcDA3bLhC — Carburando (@CarburandoTV) July 12, 2020

Por último, reveló que en el momento del impacto no se dio cuenta quien fue el piloto con el que tuvo el choque: "Cuando vi que él también iba a boxes, supe que probablemente había sido él. Pero al principio no. Supongo que es amargo para los dos y amargo para el equipo".