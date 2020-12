La oposición vuelve a la carga por la baja de la edad de imputabilidad

Ante este hecho, diferentes voces de la oposición salieron a pedir que es necesario que se baje la edad de imputabilidad, uno de los propósitos que tenía en su momento el gobierno de Mauricio Macri, cuando presentó el proyecto para reformar el Régimen Penal de la Minoridad y crear un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.

“Nuevamente este tipo de situaciones nos obligan a discutir una deuda que tenemos como sociedad, que es la Ley Penal Juvenil. No puede ser que no haya consecuencias para los menores que realizan este tipo de hechos. No pretendo que la condena sea la misma que la de un adulto pero no puede pasar que si cometen un delito, no tengan consecuencias”, planteó el secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.

Y en su su cuenta de Twitter agregó: “No tiene que ver con tener más policías. La @Policia_ciudad fue muy efectiva en la detención, pero sin consecuencias para los delincuentes, vamos a seguir igual. Sin soluciones concretas estamos expuestos a que los delincuentes pongan en riesgo la vida de las personas”.

En tanto, en dialogo con radio Mitre, el funcionario expresó: “Este chico ahora es puesto a disposición del juez de menores. La ley prohíbe que le den los antecedentes para no estigmatizarlos y eso no te permite hacer un seguimiento. Al poco tiempo estará bajo la tutela de los padres y saldrá nuevamente a delinquir”.

En tanto, el vicejefe de Gobierno y ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli, habló desde la red social y apoyó el viejo proyecto de su partido. “Es hora de discutir la Ley Penal Juvenil, no pueden entrar por una puerta y salir por la otra. Tiene que haber consecuencias para todos los delincuentes que desprecian la vida y que están dispuestos a todo”, posteó.

A él se sumó nada más y nada menos que la ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, quien encabezó el cuestionado proyecto de ley. “Cuando en 2019 presentamos la Ley Penal Juvenil nos dijeron de todo. Hoy Dimitri fue asesinado en Retiro, y uno de los detenidos tiene 15 años. ¿Cuántos ciudadanos tienen que morir para tratar la ley? ¿No se dan cuenta de que hoy los únicos que están seguros son los delincuentes?”, tuiteó.

Los radicales también

En tanto, el diputado radical Luis Petri también se expresó al respecto y se unió al pensamiento de Juntos por el Cambio. “El Congreso debe debatir la baja de edad de imputabilidad en el marco de un Sistema Integral de Responsabilidad Penal Juvenil, ya que sigue vigente una ley de la dictadura que consagra la impunidad a quienes cometen aberrantes delitos, como el que hoy tenemos que lamentar”.

