La pareja de Verónica Ojeda dio más detalles de su vínculo con Diego

“No es fácil sobrellevar la muerte de Maradona, no tanto por Verónica, sino por su hijo que había comenzado a tener una relación muy asidua con el papá. Para Dieguito es duro, se pone triste, llora de noche”, comenzó diciendo.

Baudry explicó que en los últimos días de Maradona, Verónica Ojeda estuvo muy cerca, y que él no participaba de esos encuentros. “Solo hablaba por teléfono cuando él me pedía algunas cuestiones técnicas, jurídicas. Por ejemplo, me preguntó lo del contenedor, me pidió que lo ubique porque era un obsequio que quería dejar para Dieguito. Después, esto no se materializó y hoy es para todos los herederos, como debe ser”, sostuvo.

En cuanto al sorpresivo vínculo entre Maradona y Baudry, la pareja de Ojeda deslizó: “Se dicen muchas cosas de Diego que no son verdad. Yo el primer mensaje de él lo recibí el 18 de julio a las cuatro y veinticinco de la tarde. Había dos personas conmigo y todos nos quedamos sorprendidos, porque no lo esperábamos. Es más, él mismo dice: 'Te parecerá increíble'. Y después tuvimos una relación seria. Yo no era su amigo ni tenía trato asiduo con él, pero su actitud habla de un Maradona distinto”.

En referencia al mensaje que se viralizó en el que Diego le pide a Baudry que le cuide a su hijo, la pareja de Ojeda dijo que “es fuerte". "Pero en el final dice: 'Este va a ser el que más canas verdes me va a sacar'. O sea que quería seguir viviendo. Después de ese mensaje hay varios más. Incluso, uno muy cerquita de la fecha en que lo internaron. Yo soy de River. Y él vio que mi hija, Kiara, estaba con la remera de Boca en una foto con Dieguito, los caballos y el perro. Entonces le mandó una camiseta autografiada con un video gastándome a mí. Y estaba perfectamente bien”, detalló.

Al ser consultado por cómo lo había visto Verónica Ojeda a Diego en sus últimas visitas, Baudry deslizó: “Cuando ella fue el día lunes lo vio bien. De hecho, Dieguito entró a la habitación donde estaba su papá, lo abrazó y se puso a jugar con Lola, que es la perrita que él le había regalado. Nadie esperaba que Maradona iba a morir dos días después”.

En cuanto a la causa judicial para investigar la muerte del futbolista, el letrado de Ojeda explicó: “Nosotros, como particular damnificado, estamos aportando todos los elementos que consideramos adecuados para encontrar una verdad, que no quiere decir que haya un responsable. Primero la verdad. Y si de esa verdad surge que alguien no actuó bien, que pague las consecuencias”.

En cuanto a la carátula de la causa, detalló: “Quedó como 'averiguación de causales de muerte'. Pero el doctor (Leopoldo) Luque presenta una eximición de prisión en el juzgado de garantías de Tigre por 'homicidio culposo', que tiene una pena de uno a cinco años de prisión. Con lo cual el juez, como la pena en expectativa puede ser excarcelable, se la da. Pero le deja muy claro en su resolución que estamos en una etapa preliminar donde, a medida que vayan recolectándose las pruebas, la carátula de la causa puede ser más grave que “homicidio culposo”.

En cuanto a los elementos qué podrían agravar la carátula, Baudry explicó: “Ya sabemos que no fue una muerte natural de un paciente cuidado, que no lo cuidaron adecuadamente. Ahí entran a jugar las distintas responsabilidades profesionales de aquellos que tenían que cuidarlo y no lo hicieron. Eso es un tipo de delito y puede estar agravado si hubo omisión o intención”.

Respecto a la millonaria herencia que dejó Maradona, el primer punto a determinar tiene que ver con los bienes a repartir y llamó la atención que hubiera una sociedad anónima, propiedad de Morla, que se quedó con el nombre de Maradona. A la pregunta de si hay alguna forma de objetar esto que le correspondería a sus herederos, Baudry detalló: “Nosotros todavía no sabemos qué tipo de poder tenía el doctor Morla, yo hablé una o dos veces en mi vida con él, por cosas que me había pedido Diego. Y después del fallecimiento nunca más me llamó. Sé que no atiende los teléfonos y que él dijo, por lo que escuché en un audio, que se iba a presentar a la Justicia. Pero nosotros nos vamos a estar presentando en la sucesión que entendamos que corresponda y vamos a pedir no sólo los poderes, sino la rendición de cuentas. En principio, te diría que si yo soy tu apoderado y a los dos años todos tus bienes pasan a nombre mío o a una sociedad que integro yo, habría que analizar la conducta muy seriamente”.