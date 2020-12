Dalma compartió un video inédito junto a Diego, Claudia y Gianinna

“¡Ayer en la lupita me apareció un video de mi papá con mi mamá a upa donde cantábamos los cuatro! Ellos están de espaldas y Giani mini tomando mate... (¡creo que era del 94′, pero no estoy segura!). ¡Lo quiero tener! ¿¿¿Me ayudan??? Otro datazo: ¡Giani y papá arrancan cantando Cristian Castro y después me sumo yo con otro tema! ¡Sale ayuda! Cuando lo busqué para guardármelo, no lo encontré más”, le había dicho la actriz a sus casi dos millones de seguidores para que la ayudaran a encontrar el material que había visto horas antes en la opción de búsqueda de la red social.