La pelea a fondo de Oscar Ruggeri y Miguel Simón en ESPN que se fue de las manos

Los programas de fútbol siempre son escenarios de muchas pasiones y no es extraño que sus integrantes terminen peleándose fuertemente. Esta vez les tocó a Oscar Ruggeri y Miguél Simón , quienes se terminaron enfrentando por un particular motivo.

Es que mientras tenían de invitado a Darío Cvitanich en el programa, el Cabezón Ruggeri empezó a elogiar las características de su juego. “¡Nueve! ¡Goleador!”, dijo el panelista de manera elogiosa, sin embargo, recibió una corrección del ídolo de Banfield y Racing: “Ex”. Haciendo referencia a que ya no lo era más debido a su retiro.

Sin embargo, esta respuesta no le gustó al Cabezón, que rápidamente lo corrigió: “¡No! Sos jugador, vos”. “Ah, está prohibida la palabra ‘ex’. Lo he escuchado”, le respondió rápido Cvitanich, aunque luego cuando le preguntaron si se sentía aún un jugador admitió: “No. Ahora, ya no”.

Sin embargo, ahí apareció otra reacción de Ruggeri, esta vez contra su compañero Miguel Simón: “¿Qué me hacés así?”. Lejos de apichonarse, el periodista respondió: “Cada uno puede rotularse como quiera, y respeto al que diga que es jugador. Yo, si no estuviera ejerciendo el periodismo por mucho tiempo...”.

Ruggeri Simon 2.jpg

“¡No! Nunca escuché experiodista. Son periodistas, ustedes”, le recriminó Ruggeri. “Si supiera que no lo voy a ejercer más...”, insistió Miguel Simón. “No sabés si no lo ejercés”, volvió a la carga Ruggeri. “A diferencia del futbolista, cualquier otra profesión te permite volver, mientras que el futbolista no puede volver a jugar al fútbol profesional”, opinó el periodista y relator insistiendo con su punto inicial.

“Si te retirás pero te falta Platini (en relación al dinero), ¿sabés cómo volvés?”, argumentó Oscar Ruggeri. “Respeto al que quiera llamarse o futbolista, exfutbolista o como quiera llamarse”, cerró el tema Miguel Simón, no muy convencido de la explicación que le dio su compañero sobre el tema.