La pesadilla del dueño del tesoro más buscado: la 10 que usó Maradona contra Inglaterra

Pagarían cualquier precio por ella. La quieren todos. Y no dejan en paz a su dueño. El ex futbolista inglés Steve Hodge, portador de la histórica camiseta que usó Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México 1986, aclaró este martes que "no está a la venta" y expresó su enojo por la versión que circuló desde el fallecimiento del crack mundial, el pasado miércoles. Además, reveló que en las últimas horas no lo dejan en paz y lo asedian todo el tiempo en busca del tesoro más buscado.