La pesadilla de Rod Gonçalves y su pareja todavía no terminó

La situación del brasileño Rodrigo Gonçalves es cada vez más complicada. El pívot sigue varado en Cutral Co y si bien había hecho un pre acuerdo con los dirigentes para cobrar parte de la deuda y poder marcharse en vistas de la urgencia por el avanzado embarazo de su esposa Andressa Ferreira la plata no aparece y el tiempo que dispone no es mucho. “Hablé hace cinco días, pero no me han llamado. Mi situación no está resuelta”, dijo tajante.