Nery Dominguez reemplazará al lesionado Alejandro Donatti (desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda), mientras que Matías Rojas ocupará el lugar de Diego "Pulpo" González en el mediocampo y Jonatan Cristaldo ingresará por Darío Cvitanich.

"Tengo buenas sensaciones con el equipo porque veo que tiene una idea clara", sostuvo el entrenador campeón vigente de la Superliga Argentina.

Coudet, de 44 años, se refirió también a la caída de su equipo desde los doce pasos ante Boca Unidos de Corrientes, por los 32 avos de final de la Copa Argentina. "Este golpe dolió menos por las formas. Mañana tenemos una nueva oportunidad para mostrar que el equipo está bien", dijo.

"Yo juego para ganar. No me voy tranquilo cuando pierdo, me voy frustrado y tengo una semana de mierda. Yo me voy a ir tranquilo si ganamos y jugamos bien", añadió sobre su filosofía de juego.

"Estoy feliz acá, creo que todavía tengo mucho para darle a Racing. Laburo muchísimo para que esto se de. Mi trayectoria como entrenador y jugador me hizo más fuerte la coraza", argumentó Coudet enfocado en algunos periodistas que lo habían cuestionado tras la caída ante los correntinos.

Y concluyó: "No los he escuchado, porpque sé lo que se viene. Boludos y hormigas hay en todos lados, yo me dedico a trabajar a tratar de que equipo juegue bien. Hoy tengo mucho para darle a Racing. Laburo muchísimo. Entiendo que son las reglas del juego. No las comparto, pero las entiendo. Igual, yo estoy cada día más fuerte".

