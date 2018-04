La pista de Melipal tendrá el nombre de Maira Arias

“Me acabo de enterar porque amigos míos de Neuquén me etiquetaron con la novedad y, la verdad, fue una sorpresa muy grande. Es un reconocimiento que no esperaba y me emociona mucho porque es el lugar donde yo empecé a patinar a los 6 años”, contó recordando sus comienzos en ese escenario, cuando su mamá las llevaba a practicar un deporte que terminó siendo la proyección de sus sueños.

“Es muy bueno vivir esto, que los reconocimientos te los hagan en vida y sobre todo ahora que todavía puedo calzarme los patines”, dijo entre risas, y prometió: “Todavía no me dijeron cuándo se va a concretar la iniciativa, porque lleva su tiempo, pero voy a estar allí cuando me llamen”.

Desde Mar del Plata, donde reside desde hace 13 años, trasmitió a LM Neuquén sus primeras sensaciones por el homenaje. “Nunca imaginé que podían llegar a ponerle mi nombre a una instalación deportiva, y más en el lugar en el que empecé con mis hermanas a dar mis primeros pasos con los rollers que me prestaban en la escuelita municipal que funcionaba allí. Melipal, además, fue el barrio en el que viví hasta que a los 18 años me mudé para venir a Mar del Plata”, recordó.

“Ojalá que este reconocimiento sirva para que más chicos se acerquen al patín. Hoy tengo un contrato con una empresa china que me provee de ruedas, patines y material para promocionar la actividad. Si lo hago allí, ¿porque no lo voy a hacer en Argentina?”, se preguntó, afirmando que no tendría inconvenientes en apadrinar a una escuela si surge la oportunidad de fomentar la actividad.

Reiteró que su etapa en la selección “está cerrada” y que volvió a correr el año pasado (ganó la Maratón de Berlín) “porque es compromiso contrato con una empresa china para asistir a algunos encuentros y dar charlas en las escuelas”. “Estuve en Beijing y Shanghai. Fue una experiencia muy buena y que me gusta. Es que cuando me pongo los patines me convierto en un niña más”, confesó.

9 Las medallas de Maira en los mundiales

En sus 12 mundiales logró una medalla de oro, cuatro de plata e igual cantidad de bronce. Además, fue oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.