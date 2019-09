“Los dos somos pasionales y en una discusión fuerte terminamos yéndonos a las manos. No nos lastimamos, pero sí nos dimos fuerte”, contó Larrese, y explicó que volvieron de esa situación “pidiendo disculpas y teniendo paciencia”.

En otro tramo de la entevista, replicada por el portal Ciudad magazine, expresó: “La monogamia no me va y a él tampoco. Nos comportamos como solteros. En estas cuatro décadas no hemos tenido romances paralelos, pero sí touch and go. Nos contamos todo y esa es una de las cláusulas de la libertad”.

LEÉ MÁS

Pablo Echarri contó detalles del momento en que Nancy Dupláa casi termina a las piñas con una mujer

Erika Halvorsen: "Soy una patagónica que de repente va a Hollywood"