"No creerían que me iba a perder la oportunidad de desearles una feliz Navidad, ¿o sí?. Fue un año bastante bueno y estoy agradecido de tener mi salud nuevamente. Teniendo en cuenta esto, hice algunos cambios en mi vida y me encantaría que se unan a mi en esto", sostuvo en los primeros instantes de la secuencia de poco menos de un minuto.

Y concluyó: "Mientras nos adentramos en 2020, quiero emitir mi voto para que haya más acciones buenas en este mundo. Y sí, ya sé lo que están pensando, '¿estás hablando en serio?', pero sí, lo digo muy seriamente. No es tan difícil, créanme. La próxima vez que alguien haga algo que no les guste, pueden ir al ataque, pero también pueden contener ese fuego y hacer lo inesperado. Pueden matarlos con un acto de amabilidad".

Tras la denuncia de Rapp, más de una decena de varones se animaron a sacar a la luz los hechos de los que supuestamente fueron víctimas. Algunos de esos procesos llegaron a la Justicia y se espera que se esclarezca lo sucedido. Mientras, Frank aparece de a cuenta gotas en Twitter y Facebook.

