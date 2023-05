La postura de la Tora cuando Nacho le habló de abrir la pareja

Los ex hermanitos fueron cuestionados en muchas ocasiones por la diferencia de edad entre ellos, pero eso no les impidió luchar por lo que quieren y amarse como nunca antes lo habían hecho. A pesar de todo, siguen de pie y tienen planes a futuro como novios.

Mientras hablaban con Vero, Vicky Xiplotakis hacía girar una rueda que contenía distintas temáticas para que respondieran. Con un poco de suerte, y ayuda de la panelista de Cortá por Lozano, el tópico que salió fue la de las relaciones abiertas.

Ante la pregunta de la conductora, el primero en tomar la palabra fue el participante que quedó en segundo lugar en Gran Hermano: "No tendríamos una pareja abierta. Creo que los dos somos muy celosos y estaríamos ahí, con el tema de la confianza...".

Luego, Lucila Villar explicó por qué a ella no le gusta el poliamor: "No estamos preparados para eso. Obviamente respetamos a los que practican eso, pero nosotros no. Respetamos a Mora (su ex compañera de Gran Hermano), pero no podríamos hacerlo como ella".