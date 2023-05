Daniela de Gran Hermano alquiló su primer departamento y lo mostró

La emoción de Daniela de Gran Hermano al mostrar su primer d.mp4 Fuente: Redes sociales

“Y bueno, primeros logros recien me entregan las llaves de mi nueva casita, bueno, mi nuevo departamentito, pero es el primero. No saben lo feliz que estoy, obviamente no tengo nada, pero ya con mi presencia es un montón. Tengo una cama, la cama de mamá, voy a traer la cama y después el resto con amor van a llegar las cosas. Vamos a ir comprando todo de a poquito, estoy muy contenta. ¡Ay, ay, ay mi primero! Estoy muy feliz...”, aseguró la ex Gran Hermano en sus redes.

Hace poco, también, Daniela había contado otro logro en su nueva vida, subir a un avión. La joven viajó junto a Thiago a Salta, para ir a visitar a Marcos, su ex compañero de Gran Hermano. “Les quiero compartir un pedacito de todo lo que vivimos! Aparte de conocer Salta, que lo amé, quiero contarles que es la primera vez que viajo en avión y realmente puedo decir que es otro sueño cumplido”, aseguró en ese momento Daniela.