La pregunta del hijo de René a Alberto por la vuelta del fútbol

Seguramente muchos argentinos les hubiera gustado preguntarle de frente al Presidente cuándo empieza a rodar la pelota. Pero en esta historia el único afortunado fue el hijo del cantante puertorriqueño y Soledad Fandiño, quien apareció en el celular de René con un mensaje grabado y también recibió la negativa: "No tenemos fútbol, por la misma razón que no podemos escuchar a tu papa en los estadios. No podemos juntar a la gente, porque cuando se junta el virus se contagia y no podemos correr ese peligro ", le respondió Fernández.