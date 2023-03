La pregunta hot que Marcos le hizo a Julieta en Gran Hermano y dio pie al futuro romance

Quedan ya pocos días para que se termine Gran Hermano y los fanáticos del reality no se rinden en su sueño de que el participante salteño Marcos Ginocchio y Julieta Poggio Disney tenga un romance. Cuando toda ilusión parecía terminada, cuando se vio el reencuentro entre la participante y su novio, una frase de Marcos hizo que las esperanzas en la pareja surgieran más fuerte que nunca.

Segundos después, Julieta vio que Marcos no estaba comiendo nada y le preguntó si no quería uno, a lo que pícaro y muy veloz le respondió con una pregunta. "¿Chupetín o beso?", fue la respuesta del joven finalista salteño. Julieta intentó evitar el problema y se hizo la desentendida: "Caramelos, Romina dejó. ¡Lengüetazos!".

Embed

Sin embargo, días atrás, en una charla con Nacho, la propia Julieta había admitido que por un momento de la estadía dentro de la casa, había sentido algo por Marcos: "Me van a matar, pero bueno. Ayer cuando Wanda me dijo que pensó que yo tenía onda con Marcos, le dije que yo estaba re enamorada de Lucca. ¿Te acordás cuando vos me decías que había onda? Fue el momento".