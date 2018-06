La Princesita cruzó feo a Calabró y la panelista se largó a llorar

Buenos Aires. Karina la Princesita fue invitada a Intrusos y le hizo un reclamo a Marina Calabró, quien rompió en llanto. La cantante aprovechó su visita para hacerle un fuerte pase de facturas a la panelista, que meses atrás había anunciado un embarazo falso de Karina en un noticiero. “Fue despectiva conmigo y me dolió. Esperé mucho este momento. Dijo en el noticiero que tenía confirmado que yo estaba embarazada, y eso no era verdad”, dijo enojada Karina. Tras varios minutos de tensión e idas y vueltas, Marina rompió en llanto. “Te juro, lejos de mí hacer doler, no es que me siento acá a lastimar gente. Me duele haberte hecho doler”, fue el descargo de la panelista.