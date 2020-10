La Princesita se enojó con LAM porque la tildaron de ignorante

"Me metí en un lío sola porque podría haber googleado. Sí, googleé. Simplemente que la grilla o el programa me lo pasaron ahí. Hoy ya pedí que me lo pasen antes para poder googlear con anticipación. Porque googlear voy a googlear igual, no es ser burra o ignorante", sostuvo contundente la jurado. Y agregó: "Soy joven y aparte no es algo que se consumía en casa. Es como si yo vaya al programa. Yo soy una cantante actual. Ojalá sepan mis orígenes, mis comienzos y todo detallado. ¿Serían ingnorantes también?, no".

A--Prince.png

Ante el descargo, De Brito le respondió filoso: "No te podés comparar vos Karina, porque necesitás un poquito de humildad me parece, con El Club del Clan", resaltó el periodista. "Quizás tendrías que informarte un poco más de lo que fue El Club del Clan. Son cosas que no se pueden ignorar o pasar por alto", remató.

"Soy joven y no es lo que se consumía en casa", fue el descargo de Karina.