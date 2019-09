“¿Vos le dijiste a Lourdes que sabe o no sabe cantar?”, consultó Graciela Alfano, en medio de la entrevista. “Yo soy muy segura de mí. Obviamente, no soy tonta y fue una gastada a mi género. No soy Adele, pero amo mi género, óomo canto, a los chicos les gusta, y me pueden decir lo que quieran”, lanzó Lourdes.

En ese momento, Karina tomó la palabra. “Yo soy una mina que no se burla de la gente por lo que hace. Siempre digo que en mis primeros dos discos yo cantaba para el traste y sin embargo me iba muy bien. Así que creo que eso les molesta a los talentosos que no tienen carisma, y no les va tan bien como a los carismáticos, y eso los reciente mucho. Así que si cantara bien o mal, yo no me burlaría y no podría opinar”, expresó.

“Soy muy objetiva, autoexigente y me critico, eso me ayudó para ir a aprender y ahora lo hago un poco mejor”, siguió diciendo la cantante.

Con el tema sobre la mesa, Karina manifestó que dado a que usaba mal sus cuerdas vocales, le salieron algunos quistes que tuvo que atender. “Que yo cantara muy mal no me llevó a aprender, sí el hecho de que me dañana las cuerdas vocales por el mal uso de ellas y se formaron quistes, que eran funcionales, porque yo cantaba mal. Fui más que nada por necesidad y ahí me di cuenta que todo mejoraba. Ya no me lastimaba y me gustaba escucharme, cosa que antes no pasaba”, cerró.

