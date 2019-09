El polémico camarín privado de la Princesita

“Me manejo como en todos mis shows, no me gusta ponerme en pelotas delante de los demás, me da vergüenza. Si los demás están acostumbrados, re bien. Pero averigüen porque no soy la única que tiene camarín sola. Lo que pasa conmigo es que comparto camarín con el bailarín, la coach, que se cambian ahí, va mi hija, la hija de la coach, los que me peinan”, arrancó la cantante, y siguió: “Es de cuarta que me quieran hacer quedar como estrella cuando soy una mina que me rompo el traste y lo que menos tengo son cosas de estrella. Que digan lo que quieran. Si todos pudieran tener (un séquito) ¿no lo usarían?”.

Para seguir demostrando el tipo de persona que es, Karina manifestó que, dado que está haciendo menos shows, le está dando trabajo a “su gente” en el “Bailando”. “La gente que labura conmigo acá es la misma que en mis shows y no los dejo tirados porque ahora estoy en el “Bailando”. Les sigo dando trabajo igual porque no hago canjes, les pago por su trabajo. Me parece copado si tengo menos cantidad de shows, darles trabajo”.