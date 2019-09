“Me molestó. Creo que lo que dijo fue de mala manera. Fue mala onda, media agresiva”, sostuvo Charlotte en el programa Siempre Show (Ciudad Magazine). “Ella armó todo porque en sus previas no habla. Buscó el momento justo, igual no me interesa pelearme con ella”, manifestó.

"Lo que le dije de que cantó mal en inglés fue en chiste, jodiendo y no de forma agresiva”, dijo tratando de poner paños fríos a la situación. Sin embargo, luego volvió al ataque. “'Corazón mentiroso' es el único tema que tiene. No me gusta la cumbia”, lanzó entre risas.

Consultada sobre si había llorado tras el cruce con la cantante, como lo hizo su coach, Charlotte fue tajante: "¿¡Qué!? ¿Voy a llorar por La Princesita Karina? ¡No!”.

En el ciclo Hay que ver (Canal 9), ratificó sus dichos y añadió: "Yo sé hablar español, que me haga la estúpida, bueno". "No sé si me agrede, pero me pareció una falta de respeto, medio mal educado de su parte. Tiene un humor de mierda, yo digo las cosas bien, no bardeando a nadie".

Tras su triunfo en el voto telefónico, que implicó la eliminación de Mora Godoy (quien colaboró con el escándalo caniggia-Nannis al contar que había cenado con el "Pájaro"), Charlotte festejó en su camarín con su equipo y se mostró en las redes tomando champagne del pico de una botella.

