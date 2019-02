La Pulguita neuquina que cautivó al Millonario

Con la misma situación de la Pulga, a quien de chico el Millo le cerró la puerta, convive hoy Matías Kugler, categoría 2006. “En su infancia notamos, junto con mi señora, que era el más chico en relación con sus compañeros. A los 8 lo llevamos con un pediatra de confianza y, luego de varios estudios, se le detectó que tiene deficiencia en la liberación de hormonas, es decir que tiene pero pocas”, explica su papá, quién casualmente es bioquímico al igual que Guillermina, su mamá, otra compañera incondicional del pibe, que estuvo siempre junto a él.

15 centímetros creció tras las inyecciones de hormonas y se cree que llegará a 1,70 de grande.

Recién a los 10 años comenzó con el tratamiento el pichón de crack que deslumbro a los cazadores de talento en las recientes pruebas en Neuquén (está en carpeta). Cuando inició, tenía dos percentiles para su edad, lo que significa que de cada 100 chicos, él era “el segundo más pequeño de estatura”.

Toda la magia de Matías en el entrenamiento de Sapere. Claudio Espinoza

Crece y “está chocho”

“Hoy en día (12 años), tras las inyecciones hormonales, Mati creció casi 15 centímetros. ¡Ahora está chocho! Se espera que llegue a una estatura media de 1,70 metros (lo mismo que mide Messi en la actualidad)”, precisa Rodolfo, quien asevera que las dosis son diarias. “Se las aplicamos nosotros o bien él solito cuando se va de viaje con Sapere”.

Según el presidente de Sapere, Juan Carlos Lucumán, el chico es uno de los más mencionados por los cazadores de talentos millonarios. “En la prueba que hizo River me sentí ansioso y, para manejarlo, traté de tranquilizarme”, confiesa el protagonista de esta hermosa historia, una personita como pocas y fana de... ¡la Banda roja!

Matías, Amir e Ivo (el de CIpo), con chances. Claudio Espinoza

Tiene como ídolo a Messi, y el hecho de que la Pulga haya sufrido una dificultad en el crecimiento, lo motivó a aceptar la medicación. Fue el mejor espejo. “Quienes estuvieron haciendo la última prueba de River me dijeron: ‘¿sabés quién es el mejor jugador del mundo? Messi. Si él pudo llegar con el tratamiento, usted también puede”, comparte la oportuna arenga el jugador de Sapere, y aclara emocionado: “Sé que tengo que hacerlo sí o sí”.

"Las inyecciones se las aplicamos nosotros o él solito cuando viaja con Sapere. Está chocho porque creció".Rodolfo. Su papá, incondicional junto a mamá Guillermina.

"En la prueba que hizo River me sentí ansioso y, para manejarlo, traté de tranquilizarme un poco".Matías Kugler. Jugador de Sapere al que River le echó el ojo.

De cinco a enganche

Comenzó jugando de 5 y a fines del año pasado empezó a hacerlo de 10. Sueña con quedar en el Millonario.

Más allá de su talento y de sus posibilidades, Lucumán se enfoca en el gran ejemplo que es Matías para el resto. “A pesar de sus problemas, no tira la toalla. No falta nunca a entrenarse. La verdad es que parece un profesional”, cuenta con asombro y orgullo el mandamás del Funebrero.

A la misma edad que tiene actualmente Mati, Messi viajó a Buenos Aires, desde Rosario, para probarse en River. En aquel momento, el club sólo alojaba a jugadores mayores de 13 años, por lo que no quedó. ¿Le dará el Millonario la oportunidad al neuquino?.

Los otros que tienen chances Los otros que tienen chances en River

Hay tres pibes neuquinos que se esperanzan con el llamado de River para jugar con La Banda cruzando su pecho. Gustaron y están en carpeta. El más peque es Benjamín Moyano, categoría 2010 (8 años). Juega de siete y su ídolo es CR7. “Estoy feliz con la prueba que hice y esperando el llamado para ir a entrenar a Buenos Aires”, destacó el niño, que ya había sido observado antes.

Amir Guiñez tiene 12 años y es otro de los apuntados. Ex Independiente de Neuquén, hoy en Sapere, comentó: “Juego de 9 y mi referente es Alario porque me gusta su talento. En la prueba me sentí tranquilo y seguro por la motivación que me dió mi padre y mis hermanos que me acompañaron”.

Cruzó el puente para sumarse a la sesión fotográfica Ivo Lusarreta, categoría 2007 (11 años), delantero de Cipolletti.“Soy atacante y me manejo muy bien con los dos perfiles. Mi referente es Luis Suárez y la prueba fue muy linda. Sueño todas las noches con que se me dé lo de River”.

Aún faltan algunas pruebas para que puedan asegurarse un lugar en el campeón de América pero estos chicos están cerca y nadie les quita el sueño de jugar con La Banda en el pecho.