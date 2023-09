La queja de Lionel Scaloni por los precios de las entradas de la Selección: "Me gasté..."

vC1mTmq3O1omq27A.mp4 Lionel Scaloni sobre las entradas para ver a la Selección

En el único momento en el que se lo notó algo incómodo al entrenador se dio cuando le pidieron una opinión de los precios de las entradas, que comenzaron en 19 mil pesos para las generales y relativizó: "Compré nueve entradas y me gasté 900 mil y algo. Las pago, claro ¿Cómo no las voy a pagar? Después si querés te muestro el recibo. Me cuesta cómo a todos, pero no soy nadie para poner el precio de las entradas. Por mí que vaya gratis la gente".

Los diferentes precios de las entradas para el juego entre Argentina y Ecuador:

General: $19.000

Menor a Popular (hasta 10 años): $11.000

Sívori y Centenario Media: $39.000

San Martín y Belgrano Alta: $39.000

San Martín y Belgrano Baja: $87.000

San Martín y Belgrano Media: $89.000