Yanina aseguró que ahora está “un poco más tranquila” porque se está haciendo justicia.

“Esta denuncia se hizo casi al principio. Cuando salió la noticia (de los chats y audios entre Diego y Jaitt) pecamos de inocentes: ‘En una semana viene otra noticia y todo esto pasa’. Pero del otro lado hubo un ensañamiento, con más chats y audios, hasta que la extorsión fue in crescendo. Y actuamos como debíamos actuar: contratamos a un abogado (Fernando Burlando) y se hizo una denuncia penal”, explicó la rubia en Polino auténtico, ciclo radial que se transmite por Mitre.

Pide justicia

El jurado del “Bailando” y conductor del programa se puso un poco picante con el tema y le preguntó a Yanina si quería ver a Jaitt presa. “Me gustaría que se haga justicia y pague por lo que hizo”, expresó tajante.

La panelista cree que Natacha puede terminar en prisión por el delito de extorsión: “Es de cinco a diez años de prisión: acá no hay tutía, acá no hay fianza, no hay nada”. Más adelante, Polino le preguntó si ella estaría dispuesta a negociar un arreglo. Pero la mujer del periodista deportivo fue tajante: “Yo no. No sé qué dirá mi marido. Esto no me lo arreglan tres pesos. Yo quiero justicia”.

El viernes, Burlando reveló que su cliente lo había llamado tres veces para decirle que se quería suicidar. Sobre ese tema, Yanina confesó que su marido “está con ayuda psiquiátrica”. “Ahora él está en San Juan (por ayer) y no está bien. Ya contó varias cosas Burlando, pero no voy a hablar de eso. Gracias a Dios, es súper profesional y está trabajando un montón”.