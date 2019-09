Según informó la rubia, lo que más le molestó de la panelista de LAM fue que la vinculó nuevamente con la dictadura militar. Cabe señalar que un rumor antiguo relacionaba a Graciela con el represor Emilio Eduardo Massera.

Terrible cruce de Graciela Alfano con Yanina Latorre

Muy enojada

“Eso no se hace, es una hijaputez, esas cosas no se hacen, no es profesional. Eso es no ser profesional, no conocer los códigos. Dice que no quiere que le hablen de Lola ¿y dice una barbaridad así? Encima, duplica y me dice Hitler, ¿pero qué le pasa?”, dijo la ex de Matías Alé.

“A mí me gustaría tener una reunión con Ángel de Brito para hablar de lo que pasó. Es una maleducada y no sabe trabajar en equipo”, concluyó la rubia.

No es la primera vez que Yanina Latorre tiene problemas con las angelitas. Nancy Pazos, Evelyn Von Brocke y Nequi Galotti fueron otras de las mujeres que pasaron por el programa y padecieron los comentarios desubicados de Yanina.