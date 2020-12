La reacción de Campazzo al conocer el estadio de Nuggets: "Me daba escalofríos"

El argentino Facundo Campazzo , nuevo jugador de los Denver Nuggets, celebró su llegada a la NBA y aseguró que aún no le "cayó la ficha" respecto al salto en su carrera. El base conoció el estadio donde cumplirá su sueño dentro de 20 días, cuando se ponga en marcha la temporada de la liga más importante del básquet mundial.

"Entré al estadio y es sorprendente, me daba escalofríos. Mirar el escudo, ponerme la camiseta de entrenamiento, todavía no me cayó la ficha. Es algo soñado que quiero disfrutar con los ojos bien abiertos para aprender todo el tiempo", manifestó Campazzo en diálogo con la señal de cable TyC Sports.