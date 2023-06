La reacción de Messi cuando le pidieron que se ponga la camiseta de Newells

Es que a diferencia de cómo ocurrió el domingo, donde la hinchada de Boca le pidió en varias oportunidad, a manera de cántico, que se pusiera la camiseta del Xeneize, la hinchada de Newell’s no le pidió al campeón del mundo que se ponga la camiseta de la lepra.

Es que el campeón del mundo fue el último de los invitados presentados. Allí se reunió con sus compañeros de la Selección para hacer la foto grupal, en donde estaba Maxi Rodríguez al medio con una camiseta de Newell’s. Fue ahí que el Gringo le hizo a modo de broma el gesto que se la pusiera, amparado por la presencia del Tata Martino y el propio homenajeado que también estaban ahí presentes.

Messi y Maxi Rodriguez 2.jpg

Incluso se pudo ver que el ex entrenador de la Selección y Barcelona le llegó a hacer un comentario al oído, luego de que Lionel Messi se excusara de no usar la camiseta de Newell’s con un comentario en donde la boca, evitando así que pudieran leer sus labios y saber por qué había decidido no usar la camiseta del club de sus amores.

Vale recordar que ya se ha visto a Lionel Messi con la camiseta de la Lepra, fue el día posterior al fallecimiento de Diego Maradona. Allí, el rosarino metió un gol con el Barcelona y lo celebró luciendo la camiseta que El Diez había usado en su paso por el club rosarino.