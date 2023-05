La reacción de Nicole Neumann sobre la agresión de Manu Urcera

Nicole Neumann no quiso hablar acerca del suceso del TC

En el ciclo de Flor de la Ve (canal América) pusieron las imágenes en crudo de la llegada de la ex de Fabián Cubero a los estudios donde se graban Los 8 escalones de los 3 millones. Prácticamente corriendo, la mamá de Allegra, Sienna e Indiana ingresó por una puerta lateral de la productora.

“Entro por otra puerta, en la que no entra todos los días, y no quiso hacer declaraciones”, completó el cronista sobre la entrada de la figura del ciclo de El Trece, que solo se limitó a decir que estaba “todo bien” y no paró para responder sobre el violento momento que ocurrió el fin de semana.

Según algunas fuentes, la periodista Paula Varela pudo rescatar lo sucedido: “Cuando terminó la carrera, Manu estaba con su monopatín eléctrico. Había mucha gente y que se le acerca un grupo de hombres. Unos dicen que le quisieron sacar al gorra y que él se enojó”.

Luego, también se mencionó la hipótesis de que uno de los hombres lo habría insultado a él, y en eso también ligó Neumann, que fue lo que aparentemente terminó por sacar la furia del piloto.