La región ya empieza a palpitar el inicio del TC

Como el año anterior serán tres los regionales, el cipoleño José Manuel Urcera, el angosturense, Juan Cruz Benvenuti y el local, Camilo Echevarría, aunque este último aún no confirmó si estará toda la temporada.

Manu Urcera será el principal referente. Tras su espectacular año, que lo tuvo peleando el título hasta la última carrera, el campeón del Turismo Nacional irá por la revancha en su sexta temporada en el TC, luego de haber liderado la etapa regular, ingresado a los playoffs y pelearle el campeanato al finalmente ganador Agustín Canapino. El rionegrino quien está de pretemporada en España, se mantendrá con el Chevrolet dentro del JP Carrera con la ingeniería de la familia Kissling y motorización de Claudio Garófalo

También el angosturense Juan Cruz Benvenuti aspira a ir por más luego de su excelente debut en La Máxima que incluyó su primera victoria (en Concepción del Uruguay) y el ingreso a la Copa de Oro en el lote de los tres de último minuto siendo animador hasta el final. Continuará en el Laboritto Juniors con la atención integral del Torino en el taller de Dolores y la motorización de “Johnny” Laboritto.

Aunque no lo confirmó aún, Camilo Echevarría (Chevrolet) aparece como el tercer piloto regional y se sumará para cumplir con la sexta temporada. En principio no está confirmada su presencia en Viedma. Tras un año muy irregular, su nuevo rol político (es concejal) le impidieron estar cien por cien en el auto y no pudo trabajar a full en armar el presupuesto. No obstante en su escudería Neuquén Energía no cesan de trabajar para poder estar o, al menos, en la segunda en Neuquén. En el TC Pista, a Lautaro de la Iglesia (Ford) se le sumará Daniel Nefa (Chevrolet) que retorna luego de tres años.

