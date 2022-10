La repercusión mundial por el adiós de Gallardo

Los portales de As y Marca, los principales medios deportivos de Madrid, fueron los primeros que publicaron la noticia en sus portales online. "Gallardo deja River: 'El camino ha sido extraordinario'", tituló As, mientras que en Marca escribieron: "Bombazo en Argentina: el técnico argentino Marcelo Gallardo ha anunciado en el día de hoy en una conferencia de prensa que no seguirá siendo entrenador de River Plate, club al que llegó en el año 2014".