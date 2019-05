Un seguidor le preguntó si era cierto que ella “era bixesual”. "¿Sos bisexual? Si es un "sí", ¿alguien lo sabe?", indagó uno de ellos. "Lo sabe todo el mundo en mi casa y no tengo problema en decirle al resto de las personas porque es algo normal. No les molesta, ya que bueno…", contestó, en un guiño sobre la historia de su padre, quien tuvo romances con hombres (Guido Süller y Rodrigo Díaz) y mujeres (Virginia Gallardo, Érika Mitdank, Violeta Lo Re y Claudia Ciardone) y se declaró bisexual en 2011, en plena fama.

Martita-Fort-revelación-bisexualidad-2.jpg

Sin embargo, Ricky siempre destacó que la relación más importante que tuvo fue con Gustavo Martínez, quien es el actual tutor y encargado de la crianza de Martita y su hermano mellizo, Felipe.

"Al único que veo es a Gustavo. Y a Virginia cada tanto. El resto se re borró. Y no me importa. Me dicen que soy Ricardo en versión mujer. Quizás porque no me dejo pisar por nadie, como me decía papá. Y porque era la única que lo hacía callar”, sostuvo la Joven, que el 11 de mayo festejará sus 15 años en el Faena Art Center, en Puerto Madero, donde recibirá a 200 invitados. Entre ellos estarán Virginia Gallardo y Celeste Muriega.

LEÉ MÁS

El fenómeno Mirko no para y ya tiene su propio canal de YouTube

Silvia Süller mostró una foto desnuda "a pedido del público"