La Selección ganó pero ¿le alcanza con este nivel?

Pero también es cierto que no siempre habrá enfrente un rival tan accesible como Ecuador, de los adversarios más limitados que pueden encontrarse en el mapa de las eliminatorias. Y casi que no hubo diferencias entre uno y otro, la superioridad albiceleste fue imperceptible y se impuso con un penal polémico. Jamás logró controlar el partido y careció de juego y falta de ritmo.

¿Qué pasará, si Argentina no evoluciona demasiado, cuando haya que ganarle a Brasil, Uruguay o mismo Chile?

No se entendió mucho por qué el entrenador no puso aunque sea un rato al Papu Gómez, un volante que atraviesa un momento formidable en Italia. Faltó buen pie y fútbol asociado.

“Me parece que no alcanza. Se ganó y nada más. No mostró juego, nada. Lo único que mostró que va a ser importante de acá en más fue Lucas Ocampos. Después, los demás en un nivel muy normal”, analiza Mauro Laspada, el ex defensor de Olimpo y también ex entrenador de Deportivo Roca “Va a pelear la clasificación pero no la va a ganar de punta a punta a las eliminatorias”, avisa a LM Neuquén quien fuera un rústico zaguero.

También se mostró bastante crítico con la selección el Coco Landeiro, quien supo dirigir al Naranja y al Rojo en la región, entre otros.

“Lo único positivo del partido con Ecuador es que se arrancó ganando y en unas eliminatorias es importante empezar a hacerse fuertes de local de entrada. Después muchas individualidades muy bajas. Habrá que mejorar sin lugar a dudas”, sostuvo el popular Coco.

La baja performance argentina alimentó la nostalgia y hubo quienes extrañaron a los jugadores que ya no están, con Angel Di María a la cabeza. ¿Se verá un equipo más atrevido y con mayor volumen de juego de ahora en más? ¿Le llegará la pelota a Lautaro Martínez? ¿Aparecerá Messi? ¿Mejorarán los laterales? Lo cierto es que Argentina quedó en deuda en su presentación en la competencia continental que conduce al Mundial 2022 y la duda que se instaló en el ambiente futbolero es si con lo poquito que mostró le puede alcanzar para clasificarse. Ojalá que sí.