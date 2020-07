La situación de los regionales en el fútbol grande tras el 30-J

Arias (1 de 6).jpg

1) Gabriel Arias.

Está cómodo y tranquilo en La Academia, con contrato vigente hasta mediados de 2021 el consagrado 1 neuquino, que ya fue bicampeón en Racing. Es más, la preocupación en el cuadro de Avellaneda gira en torno a los reemplazantes del también arquero de la selección chilena, ya que no se retendrá al venezolano Carlos Olses y a la vez podría marcharse Javi García.

Ezequiel-Centurión-river-página-29.jpg

2) Ezequiel Centurión.

Otro arquero de la zona en la elite. El cipoleño de River tiene vínculo vigente hasta el 30 de Junio de 2022 y en principio continuaría en el Millonario, a pesar de que también seguirían Armani, Lux y Bologna, competidores en el puesto que están por encima de él. La otra opción sería una salida a préstamo, pero eso hoy es una chance remota.

Leandro Marín (3 de 6).jpg

3) Leandro Marín.

El ex defensor de Boca es uno a los que se les vence el contrato en su actual conjunto, Patronato de Paraná. Trascendió por estas horas que el equipo entrerriano desea extender la relación. "Va a ser difícil porque aún no se tiene en claro cuando se arranca y los clubes tampoco saben qué hacer. Eso preocupa, la incertidumbre que tienen todos y en mi caso porque no voy a tener más contrato pero igual soy optimista", reflexionó el defensor neuquino en declaraciones a LMN apenas se inició la pandemia.

Torres (4 de 6).jpg

4) Joaquín Torres.

A la joyita neuquina se le vence el préstamo en Grecia, donde por momentos brilló en el Volos y debe regresar al país. El pase pertenece a Newell's pero no está claro si en La Lepra tendrá lugar o si aparecerá algo de Europa para continuar en el Viejo Continente. "Arreglé no renovar el préstamo acá. De Newell's no me llamó nadie pero una posibilidad es volver a la Argentina, si me toca regresar a Rosario, con muchas ganas", explicó el talentoso volante días pasados a este medio.

Moya (5 de 6).jpg

5) Matías Moya.

Otra gran promesa del fútbol regional. Otro talentoso volante neuquino que anda de préstamo en otro. Moyita debe regresar a River tras su paso por Banfield. Y esta semana le anticipó a LM Neuquén que "de River me llamaron para renovar hasta 2022, aunque seguro que no siga en el club porque quiero jugar y no estancarme". De esta forma, lo más probable es que vuelva a ser cedido a alguna otra institución de Primera o al exterior, ya que como nos confió el propio Matías "hay algunas ofertas de afuera".

Oses (6 de 6).jpg

6) Tomás Oses.

El juvenil atacante que pertenece a Estudiantes de La Plata tiene futuro incierto tras vivir una situación atípica. Es que a principios del 2020 fue cedido al club Villa Teresa de Uruguay pero no llegó a jugar por la pandemia. Y en el regreso vivió la pesadilla del Buquebus, en la que quedó aislado por la irresponsabilidad ajena. "Una vez que culmine el préstamo de 6 meses iba a verse", nos dijo Tomy apenas volvió a Neuquén.

Regionales de Primera que en principio sobreviven a una temida fecha. Hay vida futbolística para ellos después del 30-J.