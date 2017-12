La sorprendente declaración sexual de Hernán Crespo

La consigna era sobre orgías o fiestas sexuales, y el ex delantero de la Selección Argentina dio un paso al frente, en señal afirmativa. "Todo antes, todo antes. Hay poco para explicar, es sólo imaginar", dijo en referencia a que está casado actualmente.

"¿Eran más hombres o más mujeres?", preguntaron los otros invitados, ante lo que Crespo sostuvo: "¡Siempre más mujeres!".

Embed

"Debuté en el fútbol a los 18 años, conocí a mi mujer a los 27 y nunca aparecí con una novia en casa hasta mi mujer. Así que fui eternamente soltero hasta esa edad. Famoso, joven… Y hacés de todo. Probás. Bueno, de todo no…", agregó.

"Aprovechás. No me faltó nada por hacer", comento sobre las posibilidades que le dio su carrera. "No es una cosa, con la madurez de hoy, no es una cosa que me divierte. Y no lo tomo como un motivo de orgullo. Al contrario, es una experiencia de vida que me permitió pasar por estas cosas, encontrar la seriedad después con mi mujer y decir esto 'ya lo viví'. Entonces, no hace falta volver porque no vale la pena", concluyó.