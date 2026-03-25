El insólito motivo por el que Coudet perdió a dos jugadores importantes para el debut en Sudamericana

River sufrirá la baja de dos jugadores importantes para el debut en el elenco internacional. Cuál es el motivo.

Muchos hinchas de River probablemente habían olvidado que para el debut en la Copa Sudamericana el equipo no iba a poder contar con dos jugadores de renombre que tiene el Chacho Coudet en su plantel. Pero sin embargo desde hace tiempo se sabía que no iban a poder estar presentes en el debut por la Copa Sudamericana.

Si bien no se trata de lesiones para los jugadores, una sanción recayó sobre ellos debido a una sanción que sufrieron en la última Copa Libertadores que disputó el elenco millonario. Tanto Maxi Salas como Marcos Acuña deberán mirar el encuentro desde las tribunas debido a que fueron expulsados en el último partido del certamen internacional mencionado.

El lateral izquierdo fue e xpulsado por doble amarilla sobre el final del partido de vuelta ante Palmeiras, en la serie por los cuartos de final. Esa ausencia ante Blooming cumplirá con la respectiva sanción debido a que, al tratarse de una expulsión por tarjetas amarillas fue sancionado con un partido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1971036743173357952&partner=&hide_thread=false ¡PENAL PARA PALMEIRAS Y EXPULSADO HUEVO ACUÑA!



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Diferente es el caso del delantero Salas ya que fue expulsado por insultar al árbitro Andrés Matonte en el mismo partido pero recibió una sanción de dos partidos por lo que estará afuera en el debut y, también, en la segunda fecha donde enfrentará a Carabobo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1971040236571414650&partner=&hide_thread=false ¡RIVER ELIMINADO Y FINAL CALIENTE! TODOS fueron a buscar al árbitro Matonte. ¡Maxi Salas INCONTROLABLE!



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Scaloni citó a un jugador de River que no estaba en los planes

Lionel Scaloni sorprendió este lunes con una convocatoria que no estaba en los planes. Leonardo Balerdi, defensor de la selección argentinal, fue desafectado de la convocatoria por una lesión y su lugar finalmente será ocupado por Lucas Martínez Quarta.

La noticia fue confirmada cerca del mediodía a través de las plataformas digitales de la Selección argentina, que en esta doble fecha FIFA se enfrentará con sus pares de Mauritania y Zambia, en los que serán sus últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Qatar y México 2026.

“El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el cuerpo técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”, se detalló en el comunicado.

martínez quarta

Si bien Balerdi ganó mucho terreno en el último año en la Selección argentina, su baja para estos encuentros podría perjudicarlo gravemente de cara a la lista final de convocados para el Mundial 2026.

Martínez Quarta, por su parte, tendrá una muy buena oportunidad para mostrarse en estos amistosos y convencer al director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, de que lo convoque para el Mundial que empieza en solo 80 días.

El marcador central es el segundo capitán del Millo y no ha mostrado buen nivel en el comienzo del año, pero en distintos momentos formó parte del proceso de la Scaloneta desde 2019, cuando asumió el entrenador que luego sería bicampeón de América y campeón del mundo.