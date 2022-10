La sorpresiva respuesta de Retegui cuando le preguntaron por su regreso a Boca

Desde su arribo al Matador de Victoria a inicios de 2022, Retegui convirtió un total de 18 goles en 36 partidos. Sobre su gran presente, el joven cuyo pase pertenece a Boca Juniors declaró: "Estoy contento, en mi posición tengo que hacer goles. Es lindo, me da confianza. Mis compañeros y el cuerpo técnico me dan confianza, espero poder seguir aportando con goles. Estoy tranquilo, muy contento donde estoy. Me siento un chico salido del club. Soy de la zona, he venido a la cancha de chico... Disfruto de este momento".