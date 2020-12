La terrible cargada a Feinmann al subir a Twitter un video de Maradona

Al percatarse de que Feinmann había retuiteado su posteo, el autor del posteo original decidió cambiar su nick (sobrenombre en la red) Auschis por el de "Edu Feinmann se la come" para agredirlo.

Si bien el conductor del A24 no respondió, otros internautas se hicieron eco del desagradable gesto de Auschis. "Sos un genio Edu!! Saber retuitear el mejor video de una cuenta de mierda, es de un grande!! Jaja un abrazo!!", "Te bailaron sabroso Edu", "Mira el nombre de la cuenta edu jajajsjsjs", "Edu, el gol que te metieron con este tweet es mejor que el gol que citaste en sí", manifestaron algunos usuarios en alusión a la jugarreta de Auschis, quien finalmente eliminó el tuit con el video de Maradona.