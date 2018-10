La terrible confesión de Fátima Flórez a Pampita

Buenos Aires. Fátima Flórez abrió su corazón al ser entrevistada en el programa de Pampita y reveló el momento más duro de su vida. “Mis papás se separaron cuando tenía 9 años. Me encerré mucho, y no hablaba”, contó la imitadora. Luego explicó los problemas alimenticios que le trajo esa separación: “Empecé con eso de que se me cerraba el estómago y me costaba comer. Después de adolescente, a los 16 años, se acentuó”. “¿Llegaste a pesar 40 kilos?”, le consultó la modelo. Y ella respondió: “Sí. Cuando veo fotos mías, digo ‘ay no, por favor quémenlas’. Yo no vomitaba, tuve anorexia. Me veía gorda y era un palito. Uno tiene deformada la imagen del espejo”.