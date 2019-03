"Tenía 23 años. (Era) Una persona que yo después denuncié. Me ponía un revólver en la cabeza, que él después me dijo que estaba descargado, y yo por supuesto terminaba tirada en el piso. Nunca me sacaba el arma de la cabeza. Y me obligaba a tener relaciones sexuales", continuó la modelo y actriz.

Tras impactar a los demás invitados con su relato, Nazarena agregó que realizó la denuncia, pero como había pasado demasiado tiempo entre el hecho y su presentación formal ante la Justicia, nada de esto prosperó. "Lamentablemente, no tuvo ninguna consecuencia. Porque como yo lo conté mucho tiempo después, había que demostrarlo. Y yo no tenía formas de hacerlo".

LEÉ MÁS

Sofi Morandi debuta en la pantalla de América

Dady Brieva: "Me gustan esos personajes de tipos hijos de puta"

Fallido debut de Candelaria Tinelli en el festival Lollapalooza