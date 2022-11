La terrible guerra de Juliana y La Tora en la noche de Gran Hermano

El orígen del conflicto sería una pelea entre Juliana y Romina , es por eso que la novia de Maxi elevó su temperatura y no aguantó la bronca. “Las cosas con Romi se tensaron y me dijeron que fue por un comentario de ustedes dos, que se picó tanto” , comenzó ofendida apuntando contra Lucila y María Laura.

Gran Hermano - Fuerte pelea entre La tora y Juliana.mp4

“Yo no voy a armar más puterío ni voy a seguir cayendo en la trampa esa del ‘me dijo, no me dijo’”, lanzó acusando a sus compañeras de ser las encargadas de la mayoría de las peleas que existen.

Si bien la guerra estaba declarada, Juliana siguió echándole en cara cosas que le molestaron a Lucila: “Si fuesen tan avanti las minas, me hubieras dicho: ‘sabés qué gorda, me parece que te estás confundiendo, no hagas ese comentario’”.

Lejos de quedarse callada, La Tora le retrucaba cada cosa que Juliana le decía: "¿Cuántos años tenés vos? No te sabés defender sola? No entiendo. Para qué gastar pólvora en chimangos dicen por ahí”.

Gran hermano - Juliana contra la Tora.jpg

La conversación siguió elevando el tono y la tensión aumentaba cada vez más. “Las chicas me dijeron que estaban haciendo campaña contra Mora. Y está bien, porque si vos querés que se vaya alguien, hacés campaña”, lanzó Lucila ofendida por el accionar de Juliana en aquella oportunidad.

Ahora, teniendo en cuenta que ambas se encuentran en placa y corren riesgo de abandonar la casa de Gran Hermano, La Tora se animó al desafío de la lucha mano a mano para que la gente elija: “Ahora seguramente querés hacer la campaña contra La Tora, pero bueno vamos a ver mañana qué onda”.