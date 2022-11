La Tora, enojada con el público, advirtió a Gran Hermano: "Lo mato"

La casa de Gran Hermano está que arde. La salida de Juan descolocó a La Tora que en medio de un llanto desgarrador entró al confesionario y le hizo un pedido particular a Gran Hermano. “¿Salió toda la situación de Alfa y Coti en la televisión?”, preguntó Lucila angustiada por la sorpresiva eliminación de Juan y la continuidad de Alfa en el reality más visto de la televisión.

“Me parece raro cómo la sociedad no lo votó (a Alfa)” , cuestionó la rubia sobre la decisión del público de votar a Juan con casi el 90 por ciento de los votos y dejar en la casa al hombre de 60 años que tuvo un desafortunado comentario para con Constanza que lo llevó directo a placa el pasado miércoles.

“Es una lucha diaria que vivimos las mujeres. Las nueve mujeres de la casa sufrimos acoso o abuso y siempre digo que a la persona que me lo cuente, le voy a creer”, dijo con lágrimas en los ojos sin entender el pensamiento del público.

Siguiendo con su descargo, Lucila que teme ser la próxima expulsada de la casa lanzó una tremenda advertencia. “Si yo veo una situación así (de abuso), lo mato. Nunca voy a permitir eso”.

El llanto de la Tora

Rápidamente sus palabras tuvieron repercusión en las redes sociales y también en el panel de analistas. “En vez de hacernos empatizar con la tora ahora se va a ir 99%, es muy obvio que usa la carta del feminismo desde hace mucho y genera más bronca #GranHernano #GH22”, #GH2022 Quiero fuera a la tora por favor deja de romper las bolas con lo de alfa y coti. Opino igual que Agustín eso no fue ningún acoso ni nada de eso, que se deje de joder esa rubia trucha. El domingo la quiero afuera #GH22”, “La tora no está bien de salud y se ve que le afecta todo esto. Ojalá Gran Hermano tome la medida de sacarla del juego por su bien. O si la queremos ayudar al 9009”, "Tora está mezclando cosas que le pasaron a ella y no se justifica lo que hizo el viejo asqueroso de alfa. Es muy fuerte decir violador, así como si nada. Nadie se rie de lo que ella haya pasado pero un límite te pido", fueron algunos de los comentarios en Twitter.