La terrible pelea de Benedetto: el peruano Zambrano contó qué pasó en la cancha de Racing

“El tema de Darío Benedetto me sorprende, me ha llamado mucho la prensa. Darío es un tremendo jugador, el cual se equivocó en su momento, creo que se disculpó. Nunca salió de mi boca ‘que pasó esto’, ‘que pasó lo otro’, ya está, quedó ahí, son cosas del fútbol que a veces pasan, a veces en las casas pasan, ¿no?”, reveló Carlos Zambrano.

“Ha hablado gente que no tiene que hablar, pero como tu dices, el que tiene que hablar soy yo. La gente no tiene que opinar ni especular, en Argentina se opinó muchas cosas que en el hotel metía mujeres, que metía alcohol, que me suspendieron y nunca salí a decir nada. Pero es una mentira tremenda, de la cual están equivocados desde la prensa, y que la gente compra. Se dijo que hubo de todo, se especuló de todo y nunca hubo una prueba. ‘Me dijeron’, ‘Fuentes cercanas’, ‘Fuentes de la familia’, pero nunca nada concreto. Es una pena que hasta el día de hoy se hable así, pero es lo que vende y ya está”, agregó el ex defensor de Boca.