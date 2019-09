La tierna foto de Miriam Lanzoni con su hijo

lanzoni.jpg

Miriam habló en varias oportunidades de su deseo de adoptar un niño. La actriz está en pareja con Christian Halbinger, pero la adopción la realizará ella sola: "Esto es algo que tiene que ver conmigo, no con la pareja. Por eso continué este camino. Mi novio ahora me conoció con un hijo que todavía no conoce. Él en los hechos va a terminar siendo su papá, lo bueno es que tiene experiencia".

LEÉ MÁS

Georgina Barbarossa durísima con Lanzoni: "Yo no le puse una 45 en la cabeza"