La tierna imagen de Nacho despidiéndose de la mascota del River Camp

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2Facristofalo%2Fstatus%2F1362117896219070464 Nacho se despidió hasta del perrito de la casilla de seguridad del club. Basta es muy doloroso esto pic.twitter.com/aMDEzQqXX0 — Ariel Cristófalo (@acristofalo) February 17, 2021

El mediocampista afirmó antes de irse, que el entrenador Marcelo Gallardo "entendió" su situación para poder salir del Millo y seguir su carrera en el exterior. "Siempre mantuve una muy buena relación y en todos los mercados de pases siempre hablamos. Esta vez la charla fue diferente, porque entendió mi situación y me deseó suerte en todo lo que viene", sentenció Fernández en declaraciones a la prensa.

El zurdo mediocampista, quien estuvo cinco años en el club de Núñez, pasó a despedirse de sus compañeros y del personal del River Camp en la localidad bonaerense de Ezeiza. Y no se olvidó de la mascota del personal de seguridad.

Fernández dijo que la despedida "es con un sentimiento muy grande", y reconoció que cuando llegó desde Gimnasia y Esgrima La Plata no se "imaginaba que iba a pasar todo lo que pasó".

"Siempre es difícil jugar en River y hacerlo durante cinco años no me lo esperaba. Fue un sueño cumplido. Seguramente me voy mejor jugador, pero también he crecido como persona. Este grupo mantuvo la humildad y eso me enseñó mucho", comentó "Nacho".