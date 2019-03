La "traición" de Evelyn a Los Ángeles

Horas más tarde, Ángel de Brito, conductor del programa, habló en el ciclo de Flor de la V, Flor de tarde, y arremetió contra la blonda. “No sé si vuelve. Yo estoy más preocupado por el contenido del programa que porque falte una ‘angelita’ o no. Me parece que nadie tiene que faltar salvo por una razón de fuerza mayor. Ahora, hacer berrinches de nena de 12 años me parece que no, porque son todas mujeres adultas y profesionales”, lanzó el periodista.

Momentos después, De Brito reveló el motivo por el cual parte del panel está disgustado con Evelyn. Dicho episodio tuvo lugar días después de la muerte de Natacha Jaitt y con Von Brocke como anfitriona. “Yanina habló sobre el tema y lo que habían acordado con la producción era que no se abría a debate... No era el día para debatir, pinchar y chicanear, que es lo que hizo Evelyn traicionando a la producción. Traicionando, esa es la palabra. En otro programa, esa actitud la hubiera dejado afuera. En otro programa la hubieran echado porque al aire no se traiciona”, cerró.